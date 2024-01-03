شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يخرج عن صمته بعد أنباء رحيله عن الأهلى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص صلاح محسن، مهاجم الأهلي، على الخروج عن صمته بعد أنباء رحيله عن القلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية في ظل خروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، والذي يرفض منحه الفرصة.

ونشر صلاح محسن صورة عبر خاصية ستوري إنستجرام، مكتوب عليها: "ما زال أمامك دروسًا كثيرة لم تتعلمها بعد، أولها أن تضع كل إنسان في حجمه الطبيعي..!".



صلاح محسن

ورحب مسئولو النادي الأهلي بانضمام صلاح محسن إلى مودرن فيوتشر ضمن صفقة التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر.

وكان مارسيل كولر المدير قد منح إدارة الأهلي الضوء الأخضر من أجل رحيل صلاح محسن ضمن صفقة عمر كمال ، في ظل عدم نجاح اللاعب في إثبات جدارته بقيادة هجوم الأهلي في الفترة الأخيرة، رغم وجود أزمة في المهاجمين.

في سياق مغاير، استقر مسئولو لجنة الكرة بالنادي الأهلي ، بعد التشاور مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، على تأجيل فكرة التعاقد مع مدافع جديد إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتبار أن ضم مدافع جديد فى الميركاتو الشتوي الجاري ليس أولوية لدى الجهاز الفني، مع وجود عدد من المدافعين القادرين على تلبية احتياجات الجهاز الفني.

وكان مارسيل كولر قد سبق وطلب التعاقد مع مدافع جديد، لاسيما مع تكرار إصابة كل من محمود متولي ورامي ربيعة، ولتخفيف الضغط على الثنائي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم، وعدم تعرضهم للإجهاد من المشاركة بشكل مكثف وبدون الحصول على راحة، خاصة وأن الأهلي يشارك في عدد كبير من البطولات، ويرى أنه بحاجة إلى لاعب يجيد اللعب في قلب الدفاع.

وفضل كولر، بالتشاور مع لجنة الكرة الممثلة في لجنة التخطيط وشركة الكرة والمشرف العام على الكرة، على تأجيل فكرة التعاقد مع مدافع جديد إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل وجود عدة حلول أمام المدير الفني للتعامل حال وجود أزمة في خط الدفاع، مثل توظيف خالد عبد الفتاح ومحمد هاني في مركز قلب الدفاع، لاسيما أنهما سبق وشاركا في هذا المركز من قبل.