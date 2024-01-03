شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر يفضل العروض الخارجية عن المحلية حال الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل أحمد عبد القادر لاعب الأهلي العروض الخارجية عن المحلية في حال الرحيل عن فريقه في الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل وجود رغبة في الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير الجاري، بعدما خرج من حسابات مارسيل كولر المدير الفني في الفترة الأخيرة.

ويوجد أكثر من نادي مهتم بالتعاقد مع أحمد عبد القادر مثل الوكرة القطري وسموحة، ولكن لم يحسم اللاعب مصيره حتى الآن، وينتظر عرضا رسميا من النادي القطري قبل دراسة العرض واتخاذ قراره النهائي.

ويرحب مارسيل كولر بخروج أحمد عبد القادر للإعارة والخروج من الأهلي في يناير الجاري، في ظل خروجه من حساباته الفنية وعدم الاعتماد عليه في الفترة الأخيرة، والتي شهدت تراجع مستوى اللاعب الفني وعدم تقديم المردود الفني المنتظر منه.

كما يهتم نادي سموحة باستعارة أحمد عبد القادر وفتح مسئوليه خط مفاوضات مع مسئولي النادي الأهلي، لاسيما بعدما سبق وتألق اللاعب مع الفريق السكندري في إعارته قبل عامين.