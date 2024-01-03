الكشف عن مستقبل لاعب النصر السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يتمسك نادي النصر السعودي بلاعبه الإيفواري سيكو فوفانا، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، رغم تلقي اللاعب عدة عروض شفهية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الأصفر يتمسك ببقاء اللاعب ويرفض فكرة رحيله، إذ أنه راض عما قدمه اللاعب منذ انتقاله.

وانطلقت فترة الانتقالات الشتوية في الدوري السعودي يوم 1 يناير وتستمر حتى يوم 30 يناير الجاري 2024.

وانضم فوفانا إلى النصر السعودي في الصيف الماضي، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، وخاض مع الفريق 19 مباراة في مختلف البطولات.

اقرأ أيضًا:

"صعب الجلوس على مقاعد البدلاء".. أولريش يتحدث عن حراسة مرمى بايرن

القندوسي يكشف كواليس تفاوض الزمالك معه قبل الانضمام للأهلي

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة