شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الزمالك لحل أزمة القيد.. بعد حل مشكلة مساعدو فيريرا ورعاية نداى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية نجاح مسئولو نادى الزمالك فى حل أكثر من أزمة تتعلق بإيقاف القيد، والخاصة بمستحقات متأخرة وحقوق رعاية وغرامات، مثل حق رعاية السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق لصالح نادى وادى دجلة وسداد جزء من مستحقات مساعدي فيريرا المدير الفني السابق للفريق، على أن يتم جدولة جزء آخر من خلال تفاوض مباشر.

كما تم الاتفاق على تسوية حق رعاية سامسون لنادي ليون النيجيرى

كما توصل مسئولى الزمالك لاتفاق مع اللاعب الغانى ومحاميه حول تقسيط المستحقات على قسطين، وهو ما رحب به اللاعب، وينتظر الحصول على القسط الأول من المستحقات.

ويتبقى لنادى الزمالك بعض الأمور المتعلقة بأزمة القيد منها موقف سبورتنح لشبونة بشأن غرامة شيكابالا ومستحقات باقى صفقة سامسون اكينولا لنادى كاراكاس الفنزويلي.

ويحتاج الزمالك إلى التوصل إلى تسوية بشأن الغرامات الموقعة عليه، من أجل تمكينه من رفع ايقاف القيد وتسجيل لاعبيه.

فيما يخص سبورتنج لشبونة وموقفهم من تقسيط الغرامة المستحقة على شيكابالا، فهناك مفاوضات إيجابية مع سبورتنج لشبونة وفقا لتأكيد عمرو ادهم عضو مجلس إدارة الزمالك ، حيث مازالت المفاوضات مستمرة معهم للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف. بالإضافة إلى استمرار المفاوضات مع كاراكوس الفنزويلى لتسوية مستحقات سامسون حيث عرض مسئولو الزمالك على النادي الفنزويلى تسوية المستحقات بتقسيطها على دفعات، ومن المنتظر التوصل إلى حل سواء بالموافقة على التسوية من عدمه.