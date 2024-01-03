النصر السعودي يجدد الثقة في لاعبه الإيفواري سيكو فوفانا

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه إدارة نادي النصر السعودي للإبقاء على الإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط الفريق بعد الأنباء التي ترددت عن رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية من شهر يناير الجاري.





وأشارت تقارير سعودية اليوم الأربعاء ، إلى أن رحيل المدافع الإيفواري بات مستبعدًا خلال فترة الانتقالات الحالية ، في ظل وجود قناعات فنية من قبل الإدارة الفنية عما قدمه خلال النصف الأول من منافسات الموسم الجاري.

تعديل أعداد اللاعبين في قوائم الأندية السعودية ..

على صعيد آخر ، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول بأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبًا مع مراعاة أحقية كل نادٍ بتسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، بمشاركة 8 في كل مباراة.

وسيتم تفعيل تعديل عدد اللاعبين المسجلين فى قوائم الفريق الأول بأندية الدوري السعودي للمحترفين بداية من الموسم المقبل 2024-25، ورفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 10 بدلا من 8.