شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تستقر على زيادة قيمة العضوية لـ500 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب ملف زيادة قيمة العضوية بالقلعة البيضاء محل دراسة، حيث يرغب المجلس فى رفع قيمة الاشتراك بعضوية الزمالك، وكشف مصدر داخل النادى أن مجلس الإدارة استقر على اتخاذ قرار بزيادة القيمة المادية للعضوية.

وأوضح المصدر أن العضويات الجديدة التى سيتم اعتمادها من مجلس الإدارة ستبدأ قيمتها من 500 ألف جنيه بدءا من شهر مارس المقبل.

وشدد على أن مجلس الإدارة يرغب فى زيادة القيمة المادية للعضويات الجديدة بالشكل الذي يتناسب مع قيمة واسم نادي الزمالك، خاصة أن القيمة الحالية لا تتعدى 250 ألف جنيه، بعد أن كانت حتى وقت قريب 60 ألف جنيه، ولم تتم زيادتها بالشكل المناسب على مدار السنوات الماضية.

يذكر أن قيمة العضوية الحالية تبدأ من 200 ألف جنبه للمؤهل العالى، و225 ألف جنيه للمتوسط، و250 ألف جنيه بدون مؤهل.