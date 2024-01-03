شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يقيم مباراة ودية بين لاعبى الزمالك بدلًا من التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال إقامة مباراة ودية بين لاعبى الفريق الأبيض اليوم الأربعاء على ملعب النادى بدلاً من خوض التدريب بصورة طبيعية.

وسيقوم الجهاز الفنى للفريق بتقسيم اللاعبين لفريقين لخوض المباراة الودية بعد قليل لتجهيز اللاعبين استعداداً للفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها 2 يناير في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

من ناحية أخرى حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه عدة نصائح للاعبين قبل السفر، حيث طالبهم استغلال فترة التوقف للعودة بشكل أفضل فى المباريات المقبلة سواء على المستوى المحلى او الأفريقي

وقال المدير الفنى للاعبين إن هذه الفترة فرصة لهم للحصول على راحة بعد ضغط المباريات التى تم خوضها فى بطولة الدورى او بالكونفدرالية.

وطالب معتمد جمال لاعبى فريقه بمواصلة الجهد الفترة المقبلة، كما فعلوا فى المرحلة السابقة وتحملهم المسئولية بجدارة.

وقرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، على أن تكون يومى الخميس والجمعة المقبلين.

وجاء قرار المدير الفنى لإراحة اللاعبين قبل السفر للإمارات للمشاركة فى الدورتين الوديتين، وتجنبا لتعرضهم للإجهاد قبل السفر، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته السبت المقبل.