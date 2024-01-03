شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة إنبى فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادى، مساء اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة إنبى المقرر لها 10 يناير الجارى، فى أولى مبارياته فى كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويعود فريق سيراميكا، اليوم، للتدريبات بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون بعد حصولهم على المركز الرابع فى بطولة كأس السوبر المحلى التى أقيمت فى الإمارات.

وتلقى نادى سيراميكا كليوباترا إخطاراً من رابطة الأندية المحترفة بمواعيد وملاعب مباريات الفريق فى بطولة كأس الرابطة.

وجاءت مواعيد مباريات الفريق على النحو التالى..

الأربعاء 10 يناير .. سيراميكا كليوباترا وإنبي .. 5 مساءً .. استاد المقاولون العرب

الأربعاء 17 يناير .. الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا .. 5 مساءً .. استاد الإسماعيلية

الأربعاء 24 يناير .. سيراميكا كليوباترا والداخلية .. 3 عصراً .. استاد المقاولون العرب

جدير بالذكر أن نادى سيراميكا هو حامل لقب آخر نسخة من بطولة كأس الرابطة بعدما فاز على المصرى بأربعة أهداف مقابل هدف، ليحصد أول لقب في تاريخه.