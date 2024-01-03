شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون ونداى يشاركان فى تدريبات الزمالك بعد العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض السنغالى إبراهيما نداى والبنينى سامسون أكينيولا ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المباراة الودية المقامة اليوم الأربعاء بين لاعبى الأبيض على ملعب النادى.

وعاد اللاعبان إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية بعد حصولهما على إجازة من الجهاز الفنى للفريق فى ظل توقف مسابقة الدورى بسبب ارتباط المنتخب بخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووضع الجهاز الفنى برنامجاً تدريبياً للاعبين لتنفيذه، بعد عودتهما إلى القاهرة فى الساعات الماضية.

جدير بالذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا فى مسابقة الدورى، والتى كان مقرراً لها يوم 2 يناير فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.