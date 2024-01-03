شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه بورفؤاد وديا غدا استعدادا للداخلية فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال فريق بورفؤاد أحد أندية القسم الثانى وديا غدا الخميس، فى إطار استعدادات الدراويش لمواجهة الداخلية فى كأس رابطة الأندية المحترفة.

ووافق إيهاب جلال على خوض المباراة الودية من أجل تجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة المصرى الأخيرة فى الدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى الجولة الحادية عشر.

وأشاد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، بما قدمه صالح جمعة لاعب الدراويش في مباراة المصرى البورسعيدى، التي جمعتهما على استاد برج العرب في بطولة الدورى وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

وحرص إيهاب جلال على الاجتماع بصالح جمعة وهنأه على التألق في مباراة المصرى، وطالبه بالاستمرار على هذا الأداء ومواصلة التركيز لاستعادة الكثير من مستواه.

وقدم صالح جمعة مستوى مميزا خلال 60 دقيقة لعبها أمام المصرى، ليعيد للجمهور والمتابعين لحظات التألق التي كان عليها قبل الابتعاد عن مستواه وزيادة وزنه.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الإسماعيلى برفقة سيراميكا وإنبى والداخلية فى المجموعة الثالثة، وتم تصنيف الأندية بناء على ترتيب الموسم الماضى، بينما سيراميكا على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.