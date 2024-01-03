شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مفاوضات الأهلى مع وسام أبو على وسيريس السويدى لضمه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو النادى الأهلى فى مفاوضات متقدمة مع الدنماركى من أصل فلسطينى وسام أبو على مهاجم سيريس السويدى، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد مصدر بالنادى الأهلى أن أمير توفيق مدير التعاقدات يقود المفاوضات مع نادى سيريس السويدى للاتفاق على القيمة النهائية للصفقة، بعدما قرر رفع قيمة عقده، حيث قدم عرضا فى البداية بقيمة 1.2 مليون دولار، قبل أن يتم رفعه لحسم الصفقة، على أن يتم حسمها خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المصدر أن الأهلى اتفق على البنود الخاصة بعقد وسام أبو على ومدة العقد، وحصل على موافقة اللاعب على الانضمام للقلعة الحمراء، ولكن يتبقى حسم الصفقة مع ناديه.

وينوي الأهلي قيد أبو علي كلاعب محلي باعتبار أن لائحة اتحاد الكرة تسمح للاعبين الذين يحملون الجنسية الفلسطينية بقيدهم كلاعب محلي، وعدم معاملتهم كلاعبين أجانب، خاصة مع اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في الأهلي.

وتحدث جوناثان إدرستروم، المدير الرياضي لفريق سيريس السويدي، عن اهتمام الأندية بمحاولة ضم وسام أبو علي، مؤكدا أن النادي لم يحدد سعرا لبيع المهاجم الفلسطيني، وارتبط اسم وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي بالانتقال إلى نادى الأهلي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر، وأوضحت تقارير إعلامية سويدية مؤخرا أن الناديين توصلا لاتفاق بخصوص الصفقة.

من جهته قال جوناثان إدرستروم في تصريحات نقلتها صحيفة "fotbolldirekt" السويدية: "هناك اهتمام كبير بـ وسام أبو علي وبعض لاعبينا الآخرين، إنه أمر ممتع ويسعدنا للغاية".

وأضاف المدير الرياضي لفريق سيريس السويدي: "لم نحدد سعرا مقابل خدمات أبو علي، لقد وضعنا أنفسنا في وضع جيد، حيث إن جميع اللاعبين يرتبطون بعقود طويلة، نحن سعداء بذلك، وهذه هي الطريقة التي نعمل بها".

واختتم جوناثان تصريحاته: "إذا كان علينا إننا نفقد لاعبين، فمن الطبيعي أن ننظر إلى لاعبين آخرين لتعويضهم، إنها عملية مستمرة، لكننا سنرى من وأين وكيف".