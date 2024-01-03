شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف موقف أحمد نبيل كوكا بعد إصابته فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أنه على تواصل مستمر مع الجهاز الطبى للمنتخب الوطنى، ‏بخصوص الإصابة التى تعرض لها أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق خلال مشاركته في معسكر المنتخب استعداداً لبطولة كأس الأمم ‏الأفريقية.‏

وأوضح أن الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب أطلعه على حالة كوكا بعد الإصابة التي تعرض لها عقب مران أمس فى أربطة القدم، وذلك في إطار ‏التنسيق الكامل بين الجانبين.‏

وأشار إلى أن اللاعب سوف يخضع لجلسات العلاج الطبيعي خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعودة المشاركة في التدريبات. ‏

وخضع أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.