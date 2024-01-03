شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط بسبب لجوئه للمحكمة المدنية فى أزمة الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إحالة محمد الشيبى لاعب بيراميدز للجنة الانضباط لمخالفته اللائحة، لاسيما أن واقعة تعرضه للضرب من حسين الشحات لاعب الأهلى صدر بحقها قرارات من جانب لجنة المسابقات التابعة لرابطة أندية الدورى الممتاز وفقا للائحة.

جاء قرار الاتحاد المصرى بناء على لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم، وكذلك لائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" واللتين تحظران اللجوء إلى المحاكم المدنية.

وقررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصرى، فى وقت سابق، رفض تظلم نادى بيراميدز ولاعبه محمد الشيبى لتغليظ عقوبة حسين الشحات لاعب الأهلى بعد الأزمة التى نشبت بينها خلال المباراة الأخيرة للفريقين بالدورى العام.

وأيدت لجنة التظلمات باتحاد الكرة قرار لجنة المسابقات بإيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بعد الاطلاع على تقارير الحكم ومراقب المباراة وشريط المباراة الأصلى.