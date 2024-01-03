شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين يقترب من تعويض نبيل كوكا فى المنتخب بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مهند لاشين، لاعب وسط فريق بيراميدز، من الانضمام لقائمة منتخب مصر التى ستخوض فعاليات كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

جاء اقتراب مهند من القائمة لتعويض غياب أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الأهلى، الذى تم استبعاده بسبب الإصابة.

وانضم مهند لقائمة المنتخب المبدئية لكأس الأمم إلا أنه استبعد من القائمة النهائية، ليقترب من الانضمام مرة أخرى عقب استبعاد كوكا للإصابة.

ويمتلك لاشين الكثير من الخبرات الدولية بفضل مشاركته رفقة المنتخب في عدة محافل دولية خلال فترة قيادة البرتغالي كارلوس كيروش للفراعنة.

ويقدم لاشين مستوى مميز للغاية مع بيراميدز منذ انضمامه لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فيوتشر، حيث بات أحد الأعمدة الأساسية للسماوي، بفضل أدائه الثابت والمميز.