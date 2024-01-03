شكرا لقرائتكم خبر عن فوز بتروجت وطنطا وبترول أسيوط وتعادلان خلال الجولة الـ15 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت 5 مباريات ضمن الجولة الـ15 لدورى المحترفين، وشهدت فوز طنطا وبتروجت وبترول أسيوط، وانتهاء مباراتين بالتعادل، ولا يزال فريق بتروجت يحافظ على تصدره لجدول المسابقة.

التعادل السلبي بين مكادي ووادي دجلة

انتهت مباراة مكادي ووادي دجلة بالتعادل السلبي بين الفريقين، في مفاجأة قوية بالنسبة لفريق مكادي، فيما يعتبر التعادل بطعم الخسارة لفريق وادي دجلة الذي ينافس علي المراكز الأربعة المتقدمة في جدول الدوري.

بهذه النتيجة يحتل فريق دجلة المركز الثالث برصيد 26 نقطة بينما يحتل مكادي المركز ال 16 برصيد 13 نقطة.

طنطا يفوز علي أسوان 3/1

حقق فريق طنطا فوزا هاما علي نظيره أسوان بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت علي استاد اسوان، احرز اهداف طنطا كل من محمد عاطف واحمد علي و ساهر عبد منعم بينما احرز هدف اسوان موسي سيسيه.

بهذه النتيجة يحتل فريق طنطا المركز الـ 10 برصيد 22 نقطة بينما يحتل فريق أسوان المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة.

بترول أسيوط يخطف الفوز 3 / 2 أمام المقاصة

حول فريق بترول أسيوط تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة أقيمت على استاد بترول أسيوط، أحرز هدفى المقاصة احمد رأفت بينما أحرز أهداف بترول أسيوط عوكل وأبو بكر ومحمود سماكة.

بهذه النتيجة يحتل فريق بترول أسيوط المركز الرابع برصيد 26 نقطة ، بينما يتجمد رصيد المقاصة عند النقطة 9 في المركز الـ 19.

لافيينا وأبو قير للاسمدة

تعادل فريقا لافيينا وأبو قير للأسمدة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على استاد لافيينا، ليحتل فريق لافيينا المركز السابع برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق ابو قير للاسمدة المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.

بتروجت يحافظ على الصدارة بهدف في شبين

انتهت مباراة جمهورية شبين وبتروجت بفوز الأخير بهدف نظيف أحرزه إسماعيل بامبا ليواصل بتروجت الحفاظ على الصدارة برصيد 35 نقطة، بينما يتجمد رصيد جمهورية شبين عند 10 نقاط يحتل بها المركز الـ18.