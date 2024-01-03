شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى طنطا: حالة اللاعبين المصابين بارتجاج فى المخ مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فايز عريبى رئيس نادى طنطا أن حالة اللاعبين المصابين بالارتجاج في المخ مستقرة حاليا وسوف يتابع الأمر برفقة إبراهيم مجد رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لحسم عودتهم مع الفريق أو الإستمرار في أحد المستشفيات بمدينة أسوان.

وأوضح فايز عريبى خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن اللاعبين أحمد حسني ونصر عبد الرازق سوف يخضعان لبعض الفحوصات الطبية مجددا للاطمئنان عليهما وعمل اللازم حتى لو تطلب الأمر سفر اللاعبين للخارج لتلقى العلاج.

كان اللاعبين قد تعرضا لإصطدام أثناء مباراة أسوان وطنطا والتي انتهت بفوز أبناء السيد البدوي علي زهرة الجنوب بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ15 من عمر مسابقة دورى المحترفين.