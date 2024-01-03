شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد منتخب الشباب فى 92 يوما.. 159 لاعبا من 72 ناديا و11 هدفا × 6 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، مشواره مع المنتخب يوم 2 أكتوبر الماضى بعد اعلان اتحاد الكرة قرار تكليفه بهذه المهمة أي منذ 92 يوما تقريبا، وخلال هذه الفترة أقام المنتخب 6 معسكرات بواقع 36 يوما واختار خلالها 159 لاعبا من 72 ناديا. ونرصد خلال السطور التالية أرقام منتخب الشباب خلال الفترة الماضية: ونرصد خلال السطور التالية أرقام منتخب الشباب خلال الفترة الماضية: أولا: عدد المعسكرات: * 6 معسكرات بواقع 36 يوما فعليا * الأول : 6 أيام * الثاني : 3 أيام * الثالث : 15 يوما ( بطولة شمال افريقيا في تونس ) * الرابع : 2 يوم * الخامس : 5 أيام . السادس : 5 أيام ثانيا- عدد اللاعبين المُختارين في المعسكرات حتي الأن : 159 لاعب من بينهم 21 حارس مرمي ثالثا- عدد الأندية : 72 ناديا رابعا: عدد المباريات : 6 مباريات : * 3 مكسب * 2 تعادل * 1 هزيمة خامسا- عدد الأهداف المُسجلة : 11 هدف سادسا - عدد الأهداف المُستقبلة : 9 أهداف

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