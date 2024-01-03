شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد منتخب الشباب فى 92 يوما.. 159 لاعبا من 72 ناديا و11 هدفا × 6 مباريات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، مشواره مع المنتخب يوم 2 أكتوبر الماضى بعد اعلان اتحاد الكرة قرار تكليفه بهذه المهمة أي منذ 92 يوما تقريبا، وخلال هذه الفترة أقام المنتخب 6 معسكرات بواقع 36 يوما واختار خلالها 159 لاعبا من 72 ناديا.
ونرصد خلال السطور التالية أرقام منتخب الشباب خلال الفترة الماضية:
أولا: عدد المعسكرات:
* 6 معسكرات بواقع 36 يوما فعليا
* الأول : 6 أيام
* الثاني : 3 أيام
* الثالث : 15 يوما ( بطولة شمال افريقيا في تونس )
* الرابع : 2 يوم
* الخامس : 5 أيام
. السادس : 5 أيام
ثانيا- عدد اللاعبين المُختارين في المعسكرات حتي الأن :
159 لاعب من بينهم 21 حارس مرمي
ثالثا- عدد الأندية : 72 ناديا
رابعا: عدد المباريات : 6 مباريات :
* 3 مكسب
* 2 تعادل
* 1 هزيمة
خامسا- عدد الأهداف المُسجلة : 11 هدف
سادسا - عدد الأهداف المُستقبلة : 9 أهداف
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