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حصاد منتخب الشباب فى 92 يوما.. 159 لاعبا من 72 ناديا و11 هدفا × 6 مباريات

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القاهرة - سامية سيد - بدأ وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، مشواره مع المنتخب يوم 2 أكتوبر الماضى بعد اعلان اتحاد الكرة قرار تكليفه بهذه المهمة أي منذ 92 يوما تقريبا، وخلال هذه الفترة أقام المنتخب 6 معسكرات بواقع 36 يوما واختار خلالها 159 لاعبا من 72 ناديا.

ونرصد خلال السطور التالية أرقام منتخب الشباب خلال الفترة الماضية:

أولا: عدد المعسكرات:

 

* 6 معسكرات بواقع 36 يوما فعليا

 

* الأول : 6 أيام

 

* الثاني : 3 أيام

 

* الثالث : 15 يوما ( بطولة شمال افريقيا في تونس )

 

* الرابع : 2 يوم

 

* الخامس : 5 أيام

 . السادس : 5 أيام 

 

ثانيا- عدد اللاعبين المُختارين في المعسكرات حتي الأن :

 

159 لاعب من بينهم 21 حارس مرمي

 

ثالثا- عدد الأندية : 72 ناديا

 

رابعا: عدد المباريات : 6 مباريات :

 

* 3 مكسب

 

* 2 تعادل

 

* 1 هزيمة

 

خامسا- عدد الأهداف المُسجلة : 11 هدف

 

سادسا - عدد الأهداف المُستقبلة : 9 أهداف

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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