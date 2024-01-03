شكرا لقرائتكم خبر عن ميركاتو دورى المحترفين.. النصر للتعدين يتعاقد مع 3 صفقات بمباركة عطية صابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى جميع أندية دورى المحترفين لضم صفقات قوية مع انطلاق الانتقالات الشتوية، من أجل تعديل المسار ومحاولة التقدم في جدول الترتيب من أجل خطف إحدى بطاقات الصعود للدورى الممتاز، وهناك من يريد الهروب من قاع الهبوط.

النصر للتعدين

نجح نادي النصر للتعدين في التعاقد مع 3 صفقات في محاولة للهروب من المركز الأخير في ترتيب المحترفين، وفقا لطلبات عطية صابر مدرب الفريق الذى تولى المهمة خلفا لمحمد شرف.

وتعاقد النصر للتعدين مع أحمد رزق حارس مرمى جمهورية شبين لمدة 6 شهور علي سبيل الإعارة، بالإضافة إلى أدهم حمدان مهاجم إنبي ومنتخب الشباب مواليد 2003 لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة، وأحمد فضل لاعب بور فؤاد وطامية ولافيينا ووادي دجلة السابق لمدة موسم ونصف بعد دفع المقابل المادي.

ويحتل فريق النصر للتعدين المركز العشرين والأخير في ترتيب دورى المحترفين برصيد 4 نقاط فقط من 14 مباراة، حيث فاز في لقاء واحج وتعادل مثله وخسر 12 مباراة، سجل لاعبو التعدين 13 هدفا واستقبلت شباكهم 33 هدفا.