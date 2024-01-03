شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض رحيل عبد الفتاح ونيدفيد فى صفقة انضمام عمر كمال للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، انتقال الثنائي خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد إلى نادي مودرن فيوتشر ضمن صفقة انتقال عمر كمال لاعب فيوتشر إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقطع مسئولو النادي الأهلي شوطا كبيرا نحو التعاقد مع عمر كمال في يناير الجاري، ولكن يتبقى الاتفاق على الشروط الخاصة بناديه، بعدما طلب استعارة أكثر من لاعب في الأهلي نظير الموافقة على منحه الاستغناء الخاص بلاعبه عمر كمال.

وتمسك كولر ببقاء عبد الفتاح ونيدفيد في الأهلي، ورفض انتقالهما في صفقة عمر كمال، وطلب تحديد أسماء أخرى للرحيل نظير ضم لاعب فيوتشر.

وطلب كولر من إدارة الأهلي التعاقد مع عمر كمال لتدعيم صفوفه في يناير الجاري، في ظل الحاجة إليه، حيث يلعب في أكثر من مركز مثل الجناحين والوسط والجبهة اليمنى.