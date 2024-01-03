شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يمنح لاعبى الزمالك راحة 48 ساعة من التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف الأبيض تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي.

وانتهت المباراة الودية التى أقيمت اليوم الأربعاء بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب النادي بفوز الفريق الأزرق على الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.

جدير بالذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.