شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير المصري تساهم في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الحساب الرسمي للنادي المصري جانباً من المساعدات الإنسانية التي قدمتها جماهير النادي البورسعيدي للهلال الأحمر المصري لتقديمها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويعود اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى التدريبات استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، والتي تجمع الفريقين في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن تواجد النادى المصرى بالمجموعة الرابعة رفقة أندية المقاولون العرب و البنك الأهلى و الجونة.

وكان المصري قد خسر نهائي النسخة الماضية من كأس الرابطة، عقب الهزيمة أمام سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتعادل النادي المصري مع الإسماعيلي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الاثنين الماضي على ستاد برج العرب بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري، وكان علي ماهر قد قرر منح لاعبي المصري راحة سلبية لمدة يوم واحد فقط.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 16 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وتعادب في لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.