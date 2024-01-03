شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتقدم على ليبيا 39/38 بنهائى البطولة العربية لمنتخبات السلة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب مصر لكرة السلة رجال على نظيره الليبى بنتيجة 38/39 فى الشوط الأول من ختام البطولة العربية لمنتخبات السلة التى تقام باستاد القاهرة.

وصعد الفراعنة إلى النهائي بعد فوزهم الكبير على منتخب الإمارات بنتيجة 114 / 78. وجاء المنتخب المصري فى صدارة مجموعته بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها، حيث فاز المنتخب المصري في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة 94/46، كما فاز على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة 92/41 ثم تغلب على تونس 85/63 والمغرب 76/53.

وتأهل ليبيا إلى النهائي بعد الفوز على تونس في دور نصف النهائي 70 / 64.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من أحمد عادل دولا، أحمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبد الناصر، هيثم كمال، علي أحمد.