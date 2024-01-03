شاهد.. ساديو ماني يفتتح ملعب على نفقته الخاصة لأهلي قريته

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق النصر السعودي ملعب بامبالي الذي أنشأه على نفقته الخاصة لأهل قريته في السنغال.

وشهد حفل الافتتاح حضور العديد من الشخصيات المسؤولة في دولة السنغال، الذين حرصوا على التواجد لتقديم الدعم والتهنئة لأسد التيرانجا بعد مبادرته الرائعة تجاه أهل قريته مسقط رأسه.

يذكر أنه في عام 2022 خاض ساديو ماني مباراة على هذا الملعب الذي كان ممتلئًا بالطين قبل أن يقرر تعديله وإنشاءه على مستوى كبير على نفقته الخاصة.

الشباب السعودي يتفق مع المدير الفني لويس سييرا لقيادة الفريق

توصلت إدارة نادي الشباب السعودي لاتفاق مع المدير الفني التشيلي لويس سييرا لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر داخل نادي الشباب في تصريحات نقلتها صحيفة الميدان السعودية اليوم أن المدرب التشيلي سييرا رد على مسئولو نادي الشباب بالموافقة على العرض المقدم منهم في الوقت الحالي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي أبلغت المدرب أنها ستحسم الموقف خلال الساعات القليلة القادمة.