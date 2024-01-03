شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يلتقط صورة تذكارية لكوكا قبل مغادرة معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر واللاعبون على التقاط صورة جماعية مع أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي قبل مغاردته المعسكر بسبب إصابته في أربطة القدم.

وخضع أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم وبالتالى عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لصفوف المنتخب للانضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق على ملعب "فيلكس أوفوي" بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ويلتقى منتخب مصر في السابعة مساء الأحد 14 يناير الجارى منتخب موزمبيق فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وينتظم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، فى معسكر منتخب مصر غدا الخميس، ويقع الفراعنة فى المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، والتى تضم كلاً مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق.

وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم وأعرق البطولات وأهمها على المستوى القاري والعالمي أيضا ، لذا تحظى قرعة البطولة دائما باهتمام كبير داخل القارة وخارجها، حيث تترقب الجماهير قرعة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى كوت ديفوار مطلع عام 2024، التي تشهد حضور العديد من المنتخبات القوية.

ويبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.