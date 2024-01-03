شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زهران يؤازر منتخب السلة رغم الإصابة بالصليبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمرو زهران، لاعب منتخب السلة، على مؤازرة الفراعنة أمام ليبيا فى مباراة نهائي البطولة العربية للمنتخبات والتى تقام باستاد القاهرة، رغم إصابته بالرباط الصليبى وغضروف الركبة.

وظهر عمرو زهران فى صالة المباراة متكئا على عكاز، حيث من المقرر أن يخضع للجراحة خلال الفترة المقبلة، وكان عمرو زهران تعرض للإصابة خلال مباراة المنتخب أمام الكويت بالبطولة العربية لكرة السلة، وغادر الملعب وقتها للخضوع للفحوصات الطبية.

وتقدم منتخب مصر لكرة السلة رجال على نظيره الليبى بنتيجة 38/39 فى الشوط الأول من ختام البطولة العربية لمنتخبات السلة التى تقام باستاد القاهرة.

وصعد الفراعنة إلى النهائي بعد فوزهم الكبير على منتخب الإمارات بنتيجة 114 / 78. وجاء المنتخب المصري فى صدارة مجموعته بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها، حيث فاز المنتخب المصري في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة 94/46، كما فاز على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة 92/41، ثم تغلب على تونس 85/63 والمغرب 76/53.

وتأهل ليبيا إلى النهائي بعد الفوز على تونس في دور نصف النهائي 70 / 64.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من: أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.