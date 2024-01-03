شكرا لقرائتكم خبر عن شريف كمال رئيسا لبعثة منتخب الهوكى فى التصفيات المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرأس شريف كمال، رئيس اتحاد الهوكى، بعثة منتخب الرجال فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس المحدد لها الفترة من 13 حتى 21 يناير الجارى بإسبانيا.

ويبدأ منتخب مصر للهوكى مشوار التصفيات بمواجهة كوريا 13 يناير ثم النمسا 14 يناير وأخيرا إسبانيا يوم 17 من نفس الشهر.

وخسر منتخب الهوكى فى نوفمبر الماضى أمام نظيره جنوب أفريقيا، صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 2/1 فى نهائى بطولة أمم أفريقيا بجنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد باريس، ليلجأ إلى المشاركة فى التصفيات.