الأخضر يستهل ودياته أمام لبنان اليوم تأهبا لبطولة آسيا

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قبل أن يواجه منتخبي فلسطين وهونج كونج في الـ 9 والـ 10 في تجربتين آخريين من هذا الشهر الجاري على التوالي.
وطبق المدير الفني للمنتخب السعودي روبيرتو مانشيني مساء أمس في الحصة التدريبية التي أجراها في ملعب منتجع سيلين الأسلوب الذي سيدخل به البطولة القارية والتي تشابها الطريقة اللبنانية بالاعتماد على طريقة 4 ـ 3ـ 3.
آخر مواجهات المنتخبين
وكانت آخر مباريات الأخضر ضد الأردن في تصفيات كأس العالم 2026 وفاز بهدفين نظيفين، بعد الانتصار الكبير على باكستان في التصفيات أيضا بأربعة أهداف نظيفة.
بينما كانت بداية المنتخب اللبناني لتصفيات مونديال أمريكا 2026، بالتعادل مع منتخب فلسطين سلبيا بدون أهداف، ومع بنجلادش إيجابيا بهدف لكل فريق.
وينافس المنتخب السعودي في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2024 مع منتخبات عمان وتايلاند وقيرغيزستان، فيما وقع منتخب لبنان في المجموعة الأولى مع المستضيف قطر والصين وطاجيكستان.
استهلال المنتخبين
ويستهل المنتخب السعودي حامل اللقب في 3 بطولات (1984 ، 1988، 1996) الذي أوقعته القرعة في المجموعة السادسة مشواره بمواجهة نظيره العماني في 16 يناير الجاري على ملعب خليفة الدولي، ثم يواجه منتخب قرغيزستان في الجولة الثانية يوم 21 يناير على ملعب أحمد بن علي قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بلقاء المنتخب التايلاندي في 25 من الشهر ذاته على ملعب المدينة التعليمية.
فيما يبدأ المنتخب اللبناني مشواره في كأس الأمم الآسيوية كمشاركة ثالثة الذي سجل حضوره الأول في النهائيات عندما استضاف نسخة عام 2000 لبلوغ الأدوار الإقصائية.
بمواجهة المضيف المنتخب القطري في الافتتاح يوم 12 يناير الجاري على استاد لوسيل، ثم يواجه المنتخب الصيني 17 من الشهر نفسه على استاد الثمامة، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بلقاء منتخب طاجيكستان 22 يناير على استاد جاسم بن حمد.
9 مواجهات جمعت السعودية بلبنان على مستوى المنتخبات الأولى
- تواجه المنتخبان السعودي واللبناني في تسع مواجهات سابقة.
- استطاع المنتخب السعودي الانتصار في (4) مواجهات وخسر (2) وتعادل في (3) مواجهات.
- حقق المنتخب اللبناني أكبر النتائج في عام 1961 في دورة الألعاب العربية والتي أقيمت في الدار البيضاء بدولة المغرب.
- المعتزلان رضا تكر وعبيد الدوسري في صدارة هدافي المنتخب السعودي في المواجهات السابقة التي أقيمت بين المنتخبين برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما.
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