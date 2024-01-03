شكرا لقرائتكم خبر الأخضر يستهل ودياته أمام لبنان اليوم تأهبا لبطولة آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد المنتخب السعودي الكروي الأول عند الساعة الرابعة من عصر اليوم لخوض أولى مبارياته الودية في معسكره الأخير قبل كأس آسيا 2024 التي تنطلق بقطر في الـ 12 من يناير الجاري، حيث يواجه منتخب لبنان في ملعب نادي الغرافة.

قبل أن يواجه منتخبي فلسطين وهونج كونج في الـ 9 والـ 10 في تجربتين آخريين من هذا الشهر الجاري على التوالي.

وطبق المدير الفني للمنتخب السعودي روبيرتو مانشيني مساء أمس في الحصة التدريبية التي أجراها في ملعب منتجع سيلين الأسلوب الذي سيدخل به البطولة القارية والتي تشابها الطريقة اللبنانية بالاعتماد على طريقة 4 ـ 3ـ 3.

آخر مواجهات المنتخبين

وكانت آخر مباريات الأخضر ضد الأردن في تصفيات كأس العالم 2026 وفاز بهدفين نظيفين، بعد الانتصار الكبير على باكستان في التصفيات أيضا بأربعة أهداف نظيفة.

بينما كانت بداية المنتخب اللبناني لتصفيات مونديال أمريكا 2026، بالتعادل مع منتخب فلسطين سلبيا بدون أهداف، ومع بنجلادش إيجابيا بهدف لكل فريق.

وينافس المنتخب السعودي في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2024 مع منتخبات عمان وتايلاند وقيرغيزستان، فيما وقع منتخب لبنان في المجموعة الأولى مع المستضيف قطر والصين وطاجيكستان.

استهلال المنتخبين

ويستهل المنتخب السعودي حامل اللقب في 3 بطولات (1984 ، 1988، 1996) الذي أوقعته القرعة في المجموعة السادسة مشواره بمواجهة نظيره العماني في 16 يناير الجاري على ملعب خليفة الدولي، ثم يواجه منتخب قرغيزستان في الجولة الثانية يوم 21 يناير على ملعب أحمد بن علي قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بلقاء المنتخب التايلاندي في 25 من الشهر ذاته على ملعب المدينة التعليمية.

فيما يبدأ المنتخب اللبناني مشواره في كأس الأمم الآسيوية كمشاركة ثالثة الذي سجل حضوره الأول في النهائيات عندما استضاف نسخة عام 2000 لبلوغ الأدوار الإقصائية.

بمواجهة المضيف المنتخب القطري في الافتتاح يوم 12 يناير الجاري على استاد لوسيل، ثم يواجه المنتخب الصيني 17 من الشهر نفسه على استاد الثمامة، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بلقاء منتخب طاجيكستان 22 يناير على استاد جاسم بن حمد.

9 مواجهات جمعت السعودية بلبنان على مستوى المنتخبات الأولى