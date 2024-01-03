دورتموند يزاحم الأندية السعودية على سانشو

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وكان سانشو (23 عاما) أحد أهداف بعض أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، بعد أن بات رحيله عن مانشستر يونايتد قريبا جدا.
ووفقا لشبكة «سكاي الألمانية»، فإن بوروسيا دورتموند قد تواصل بالفعل مع اليونايتد من أجل استعارة الجناح الإنجليزي المغضوب عليه في الأولد ترافورد.
بينما أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو، أن المفاوضات جارية بين الناديين، بعدما منح سانشو الضوء الأخضر للعودة إلى ناديه السابق دورتموند، بحثا عن المشاركة بشكل أساسي من جديد.
وأشار رومانو إلى أن المفاوضات جارية بين إدارة بوروسيا دورتموند و»الشياطين الحمر» في الفترة الحالية لمناقشة سعر الصفقة وراتب اللاعب، في انتظار قرار مانشستر يونايتد النهائي بشأن مستقبل لاعبه، خاصة في ظل اهتمام الأندية السعودية بخدمات اللاعب.
من جانبها كانت صحيفة «تليغراف» البريطانية، قد أكدت أن سانشو مطلوب وبقوة في الأندية السعودية، خلال نافذة الانتقالات الشتوية.
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