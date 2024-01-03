شكرا لقرائتكم خبر كازاخستان تحتضن معسكر أثقال الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال إلى كازاخستان لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي ويستمر 31 يوما، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة اسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس، التي ستقام في كازاخستان خلال المدة من 3-10 / 2 /2024. وضمت بعثة أخضر الأثقال اللاعبين: سراج آل سليم - عبدالله محيميد - محمد الزوري - محمود آل حميد - محمد المرزوق. ويشرف على أخضر الأثقال فنيا المدرب خالد قرني، ومساعده الوطني أزهر السادة، والمعالج حيدر القلاف، ومدير الأداء العالي علي عبدالله. وعن المعسكر، أكد مدير الأداء العالي علي عبدالله، أن اتحاد رفع الأثقال حريص على تهيئة اللاعبين نفسيا وبدنيا، لتقديم مستوى مشرف برياضة الوطن، والسعي إلى التأهل لأولمبياد باريس، والتمثيل المشرف لحصد الإنجازات خلال المشاركات الخارجية، بإقامة مثل تلك المعسكرات للاعبي رفع الأثقال.

كانت هذه تفاصيل خبر كازاخستان تحتضن معسكر أثقال الأخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.