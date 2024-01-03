شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على ليبيا وتتوج بلقب البطولة العربية للسلة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب منتخب مصر للرجال لكرة السلة على نظيره ليبيا بنتيجة 87/ 62، فى إطار منافسات نهائي البطولة العربية، المقامة حاليًا في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتوج ليبيا بالمركز الثانى وفضية البطولة، بينما حصلت تونس على البرونزية والمركز الثالث بعد التغلب على الإمارات.

وحقق المنتخب العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها بالبطولة فى الدور التمهيدى والنهائيات.

وضمت قائمة المنتخب في البطولة كلا من: أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبد الناصر، هيثم كمال، علي أحمد.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة، وحصد المنتخب آخر لقب في 2016.

الفتايات بالمدرجات



تشجيع الجماهير للمنتخب



تفاعل الجماهير مع المباراه



جماهير تساند منتخب مصر



سيلفي مع كاس البطوله العربيه



فرحه الفوز



فرحه الفوز بالبطوله العربيه



فوز منتخب مصر بالبطوله العربيه للسله



مباراه مصر ولبيا للسله



نهائي البطوله



نهائي البطوله العربية



نهائي البطوله العربيه للسله



احتفال اللاعبين مع اسرهم



الاحتفال بالفوز