شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف شحاتة يحصد لقب هداف الرميات الثلاثية بالبطولة العربية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل يوسف شحاتة، لاعب المنتخب الوطنى، على لقب هداف الرمية الثلاثية بمنافسات البطولة العربية التى تقام باستاد القاهرة، والتى توج بلقبها مصر، بعد التغلب على ليبيا بنتيجة 87/62. وحصل التونسى عمر عبادة على جائزة أفضل لاعب بالبطولة.

وتوج ليبيا بالمركز الثانى وفضية البطولة، بينما حصلت تونس على البرونزية والمركز الثالث بعد التغلب على الإمارات.

وحقق المنتخب العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها بالبطولة فى الدور التمهيدى والنهائيات، وضمت قائمة المنتخب في البطولة كل من، أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبد الناصر، هيثم كمال، علي أحمد.

ويعتلى المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة، وحصد المنتخب آخر لقب في 2016.