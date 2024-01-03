شكرا لقرائتكم خبر عن حضور قمة سيدات اليد يقتصر على أعضاء الناديين وحاملى بطاقات الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن حضور قمة ختام المرحلة الأولى بدورى عمومى السيدات المحدد لها السبت القادم بين الأهلى و الزمالك على صالة الأول، يقتصر على أعضاء كلا الناديين وحاملى بطاقات الاتحاد.

ويتصدر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى العمومى برصيد 36 نقطة حتى الآن بعد 12 جولة، فيما جاء الزمالك فى المركز الثانى برصيد 24 نقطة.

بينما جاء الشمس فى المركز الثالث بنفس الرصيد، يليه سموحة رابعا برصيد 21 نقطة، ثم سبورتنج خامسا بنفس الرصيد لفارق الأهداف.

وتقام الجولة الثالثة عشر الجمعة المقبل بلقاءات بين كل من الشمس مع سموحة والطيران مع سبورتنج والأهلى مع 6 أكتوبر والبنك الأهلى مع الزمالك.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.