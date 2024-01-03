شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يرفض الدخول فى صفقة تبادلية ويطلب منحه الاستغناء النهائى من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض صلاح محسن، مهاجم الأهلي، فكرة الدخول فى صفقات تبادلية نظير الرحيل عن القلعة الحمراء، بعدما كانت هناك رغبة من مسئولي ناديه للدخول في صفقة تبادلية نظير التعاقد مع عمر كمال لاعب مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

ورفض صلاح محسن فكرة الدخول في صفقات تبادلية، ولو رحل عن الأهلي يكون طريق منحه الاستغناء النهائي أو بيعه بشكل نهائي، بدلا من تجديد إعارته مرة أخرى، لاسيما وأنه خرج للإعارة من الأهلي أكثر من مرة.

وسبق ورحل صلاح محسن من الأهلي على سبيل الإعارة مرتين الأولى إلى سموحة والثانية إلى سيراميكا. وكان مسئولو ناديي الأهلي ومودرن فيوتشر قد رحبا بانضمام صلاح محسن إلى فيوتشر مقابل ضم عمر كمال، ولكن رغبة اللاعب تعطل إتمام الصفقة حتى الآن.