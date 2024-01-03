عمر طارق ومحمد فتحي يتحدثان عن مكاسب فوز المنتخب بالبطولة العربية للسلة

القاهرة - سامية سيد - أبدى عمر طارق، لاعب منتخب السلة، سعادته بعد التتويج بلقب البطولة العربية بالتغلب على ليبيا فى المباراة النهائية.

وقال عمر طارق فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن اللاعبين بذلوا أقصى جهد خلال البطولة، وهو ما ظهر على الأداء فى المباريات، وأضاف طارق أن الهدف الفترة المقبلة هو التصفيات الأفريقية فبراير المقبل بالقاهرة، ثم التصفيات المؤهلة للأولمبياد.

في حين قال محمد فتحي، مدير البطولة العربية لمنتخبات السلة التى توج بلقبها المنتخب، إن التتويج بلقب البطولة يعد حافزا قويا للبطولات خلال الفترة المقبلة، وأضاف فتحى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن البطولة لها مذاق خاص فى ظل التتويج بها بعد غياب 7 سنوات.

وأشار مدير البطولة إلى أن الاتحاد سيعمل خلال الفترة المقبلة للاستعداد بكل قوة للتصفيات الأفريقية بالقاهرة ثم الملحق العالمى المؤهل للأولمبياد.

وتغلب منتخب مصر للرجال لكرة السلة على نظيره ليبيا بنتيجة 87/ 62، فى إطار منافسات نهائي البطولة العربية، المقامة حاليًا في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتوج ليبيا بالمركز الثانى وفضية البطولة، بينما حصلت تونس على البرونزية والمركز الثالث بعد التغلب على الإمارات. وحقق المنتخب العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها بالبطولة فى الدور التمهيدى والنهائيات.