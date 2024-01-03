شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن على: البطولة العربية لم تكن سهلة والتتويج خطوة نحو التأهل لأولمبياد السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن على عودة، عضو مجلس إدارة السلة رئيس بعثة منتخب السلة فى البطولة العربية، أن التتويج باللقب بعد التغلب على ليبيا خطوة نحو الطريق الصحيح للفوز بالتصفيات الأفريقية، وكذلك التصفيات المؤهلة للأولمبياد.

وقال "على" فى تصريحات خاصة إن البطولة العربية للسلة لم تكن سهلة كما يشاع بل إنها تميزت بالصعوبة فى ظل قوة المنتخبات المشاركة، وهو ما ظهر فى فارق النقاط بين المنتخبات التى شاركت في المنافسات.

وتوج منتخب السلة بلقب البطولة العربية بعد التغلب على ليبيا بنتيجة 87/62 فى نهائي البطولة، التي أقيمت في صالة استاد القاهرة. وحقق المنتخب العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها بالبطولة فى الدور التمهيدى والنهائيات.

وضمت قائمة المنتخب في البطولة كلا من: أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبد الناصر، هيثم كمال، علي أحمد.