شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء صفقة عمر كمال والتجديد للسولية.. أهم ملامح ترتيب القلعة الحمراء فى فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الناددى الأهلى إلى إنهاء عدد من الملفات داخل جدران القلعة الحمراء على صعيد الصفقات وترتيب الأوضاع خلال فترة التوقف الحالية، فى ظل إعداد المنتخب لبطولة أمم أفريقيا، المقرر لها شهر يناير الجارى بكوت ديفوار.

ونرصد أبرز ملامح ترتيب القلعة الحمراء فى فترة التوقف فى التقرير التالى:

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين للتدرب مع الفريق الأول مع انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون، واستئناف التدريبات الجماعية بدءا من يوم 11 يناير الجاري.

تأتي خطوة كولر فى تصعيد مجموعة من الناشئين لتعويض غياب اللاعبين الدوليين، فى ظل افتقاد الفريق الأحمر جهود 10 لاعبين، وهم محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور ومحمود كهربا وعلي معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو.

كما يسعى مسئولو النادى الأهلى خلال فترة التوقف إلى إنهاء ملف انضمام عمر كمال عبد الواحد من مودرن فيوتشر، حيث اقترب صلاح محسن مهاجم الأهلى من الانتقال إلى مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية عقب موافقة الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة السويسرى كولر على رحيله.

ويأتي ذلك ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلى، حيث يتم حاليا الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة والإعلان عنها.

كما يستغل مسئولو النادي الأهلي فترة توقف المسابقات المحلية فى الوقت الحالي، لظروف تحضير منتخب مصر للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، فى فتح ملف تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالى ويحق له التوقيع لأي نادٍ بالمجان فى يناير الجاري.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني من أجل تجديد عقد عمرو السولية، باعتباره من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهمين في صفوف الفريق، سواء داخل الملعب أو داخل غرفة الملابس، بخلاف أنه من اللاعبين الذين صنعوا تاريخا كبيرا مع القلعة الحمراء، وقدم تضحيات ورفض إغراءات كثيرة من أجل الاستمرار مع الأهلي.