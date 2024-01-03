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مدرب منتخب السلة: روح المنتخب صنعت الريمونتادا أمام ليبيا فى نهائى البطولة العربية

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القاهرة - سامية سيد - أكد وائل بدر، مدرب منتخب السلة رجال، أن الفوز بلقب البطولة العربية التى توج بها المنتخب لها طعم خاص، حيث إنها أول لقب يحققه مع الفراعنة مع بداية العام الجديد.

 

وقال بدر، فى تصريحات خاصة، إن عمرو زهران من اللاعبين المؤثرين فى المنتخب، إلا أن لاعبى منتخبنا كانوا على قدر المسئولية ونجحوا بالإصرار والعزيمة وروح الفراعنة فى صنع الريمونتادا وتحويل التأخر خلال الفترة الأولى إلى فوز وتتويج باللقب.

 

وأضاف بدر أن المنتخب سيغلق صفحة البطولة العربية ليبدأ الاستعداد للتصفيات الأفريقية ثم الملحق المؤهل للأولمبياد.

 

وتغلب منتخب مصر للرجال لكرة السلة على نظيره ليبيا بنتيجة 87/ 62، فى إطار منافسات نهائي البطولة العربية، المقامة حاليًا في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

 

وتوج ليبيا بالمركز الثانى وفضية البطولة، بينما حصلت تونس على البرونزية والمركز الثالث بعد التغلب على الإمارات. وحقق المنتخب العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها بالبطولة فى الدور التمهيدى والنهائيات.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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