شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب السلة: روح المنتخب صنعت الريمونتادا أمام ليبيا فى نهائى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
وقال بدر، فى تصريحات خاصة، إن عمرو زهران من اللاعبين المؤثرين فى المنتخب، إلا أن لاعبى منتخبنا كانوا على قدر المسئولية ونجحوا بالإصرار والعزيمة وروح الفراعنة فى صنع الريمونتادا وتحويل التأخر خلال الفترة الأولى إلى فوز وتتويج باللقب.
وأضاف بدر أن المنتخب سيغلق صفحة البطولة العربية ليبدأ الاستعداد للتصفيات الأفريقية ثم الملحق المؤهل للأولمبياد.
وتوج ليبيا بالمركز الثانى وفضية البطولة، بينما حصلت تونس على البرونزية والمركز الثالث بعد التغلب على الإمارات. وحقق المنتخب العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها بالبطولة فى الدور التمهيدى والنهائيات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز