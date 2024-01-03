شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب السلة: روح المنتخب صنعت الريمونتادا أمام ليبيا فى نهائى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل بدر، مدرب منتخب السلة رجال، أن الفوز بلقب البطولة العربية التى توج بها المنتخب لها طعم خاص، حيث إنها أول لقب يحققه مع الفراعنة مع بداية العام الجديد.

وقال بدر، فى تصريحات خاصة، إن عمرو زهران من اللاعبين المؤثرين فى المنتخب، إلا أن لاعبى منتخبنا كانوا على قدر المسئولية ونجحوا بالإصرار والعزيمة وروح الفراعنة فى صنع الريمونتادا وتحويل التأخر خلال الفترة الأولى إلى فوز وتتويج باللقب.

وأضاف بدر أن المنتخب سيغلق صفحة البطولة العربية ليبدأ الاستعداد للتصفيات الأفريقية ثم الملحق المؤهل للأولمبياد.