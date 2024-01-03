شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتحفظ على ضم محمود متولى من الأهلي ضمن صفقة عمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفظ مسئولو نادي مودرن فيوتشر على ضم محمود متولي مدافع الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، ضمن صفقة بيع لاعب الفريق عمر كمال إلى القلعة الحمراء في يناير الجاري.

واقترح مسئولو النادي الأهلي انضمام محمود متولي إلى مودرن فيوتشر ضمن صفقة انتقال عمر كمال للأهلي، ولكن تحفظ مسئولو فيوتشر على ضم متولي بسبب كثرة إصاباته وابتعاده عن المشاركة لغيابه عن الملاعب لفترات طويلة.

ويرحب مسئولو النادي الأهلي برحيل محمود متولي في يناير بسبب عدم الاستفادة منه في ظل تكرار إصاباته، وتعرضه لإصابة تلو الأخرى، حيث لا يكاد يخرج من إصابة عضلية، إلا ويتعرض لإصابة جديدة.

ويحدد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، برنامج التحضير للفترة المقبلة بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر حتى 10 يناير الجاري، عقب الانتهاء من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا في دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية.

ويجتمع الجهاز الفني للأهلي فى أول مران له بعد انتهاء فترة الراحة وتحديدا يوم 11 يناير الجاري، لتحديد برنامج الفريق الأحمر والتدريبات التي سيؤديها اللاعبون والأحمال البدنية التي سيخضعون لها، ودراسة إمكانية خوض عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين البدلاء والبعيدين عن المشاركة في المباريات.