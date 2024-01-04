شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلحاج يشارك لأول مرة فى تدريبات سيراميكا بعد انتهاء إعارته للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المغربى أحمد بلحاج فى تدريبات فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، لأول مرة اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة إنبى المقرر لها 10 يناير الجارى، فى أولى مبارياته فى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان سيراميكا قد تعاقد مع أحمد بلحاج من أسوان فى الانتقالات الصيفية الماضية وقام بإعارته للجونة لمدة 6 أشهر، ليعود للفريق بعد رفض تمديد إعارته للجونة.

وعاد فريق سيراميكا، اليوم، للتدريبات بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون بعد حصولهم على المركز الرابع فى بطولة كأس السوبر المحلى التى أقيمت فى الإمارات.

وتلقى نادى سيراميكا إخطاراً من رابطة الأندية المحترفة بمواعيد وملاعب مباريات الفريق فى بطولة كأس الرابطة.

وجاءت مواعيد مباريات الفريق على النحو التالى:

الأربعاء 10 يناير .. سيراميكا كليوباترا وإنبي .. 5 مساءً .. استاد المقاولون العرب

الأربعاء 17 يناير .. الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا .. 5 مساءً .. استاد الإسماعيلية

الأربعاء 24 يناير .. سيراميكا كليوباترا والداخلية .. 3 عصراً .. استاد المقاولون العرب

جدير بالذكر أن نادى سيراميكا هو حامل لقب آخر نسخة من بطولة كأس الرابطة بعدما فاز على المصرى بأربعة أهداف مقابل هدف، ليحصد أول لقب في تاريخه.