شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: صفقة الفلسطينى وسام أبو على مع الأهلي فى الرتوش الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر
وقال شوبير، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى يضع الرتوش الأخيرة لضم الفلسطينى وسام أبو على، واللاعب بيضغط على ناديه لإنهاء المفاوضات والانتقال إلى الأهلى، وسيتم الإعلان عنها بشكل سريع".
فى سياق آخر، رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي انتقال الثنائي خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد إلى نادي مودرن فيوتشر ضمن صفقة انتقال عمر كمال لاعب فيوتشر إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وتمسك كولر ببقاء عبد الفتاح ونيدفيد في الأهلي، ورفض انتقالهما في صفقة عمر كمال، وطلب تحديد أسماء أخرى للرحيل نظير ضم لاعب فيوتشر.
وطلب كولر من إدارة الأهلي التعاقد مع عمر كمال لتدعيم صفوفه في يناير الجاري، في ظل الحاجة إليه، حيث يلعب في أكثر من مركز مثل الجناحين والوسط والجبهة اليمنى.
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