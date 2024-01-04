شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: صفقة الفلسطينى وسام أبو على مع الأهلي فى الرتوش الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن صفقة الفلسطينى وسام أبو على مع النادى الأهلي فى الروتوش الأخيرة، وسيكون الإعلان فى أقرب وقت بعدما اقتربت على النهاية.

وقال شوبير، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى يضع الرتوش الأخيرة لضم الفلسطينى وسام أبو على، واللاعب بيضغط على ناديه لإنهاء المفاوضات والانتقال إلى الأهلى، وسيتم الإعلان عنها بشكل سريع".

فى سياق آخر، رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي انتقال الثنائي خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد إلى نادي مودرن فيوتشر ضمن صفقة انتقال عمر كمال لاعب فيوتشر إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقطع مسئولو النادي الأهلي شوطا كبيرا نحو التعاقد مع عمر كمال في يناير الجاري، ولكن يتبقى الاتفاق على الشروط الخاصة بناديه، بعدما طلب استعارة أكثر من لاعب في الأهلي نظير الموافقة على منحه الاستغناء الخاص بلاعبه عمر كمال.

وتمسك كولر ببقاء عبد الفتاح ونيدفيد في الأهلي، ورفض انتقالهما في صفقة عمر كمال، وطلب تحديد أسماء أخرى للرحيل نظير ضم لاعب فيوتشر.

وطلب كولر من إدارة الأهلي التعاقد مع عمر كمال لتدعيم صفوفه في يناير الجاري، في ظل الحاجة إليه، حيث يلعب في أكثر من مركز مثل الجناحين والوسط والجبهة اليمنى.