القطري العطية يسعى للفوز برالي داكار للمرة السادسة

الرياص - اسماء السيد - يأمل ناصر العطية في المنافسة على ميدالية في مشاركته السابعة في الأولمبياد التي تقام هذا العام، لكن الهدف الأقرب للسائق القطري يتمثل في الفوز برالي داكار للمرة السادسة إجمالاً والثالثة على التوالي.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، لم يتأهل السائق البالغ عمره 53 عاماً، والفائز ببرونزية أطباق السكيت في منافسات الرماية بأولمبياد لندن 2012، بعد إلى باريس، لكنه أحد المرشحين للفوز بالسباق الذي ينطلق الجمعة المقبل في الصحراء السعودية.

ويسعى العطية ومساعده ماثيو بوميل، اللذان انتقلا من تويوتا إلى برودرايف، إلى أن يصبح أول من يفوز برالي داكار مع أربعة فرق مختلفة بعد نجاحه في 2011 مع فولكسفاغن 2015 مع ميني و2019 و2022 و2023 مع تويوتا.

وسيقود السائق القطري نفس سيارة سيباستيان لوب بطل العالم تسع مرات مع فريق البحرين ريد إكستريم.

وسيكون لوب، الذي حل وصيفاً للبطل في آخر نسختين، زميله في الفريق وكذلك أبرز منافسيه.

من جهته، قال العطية الذي سينافس مع فريق داسيا المملوك لرينو العام المقبل: "على مدار السنين، فزت مع ثلاثة صانعين مختلفين في رالي ريد، لكن الفوز بسيارة رابعة هدف كبير بالنسبة لنا".

وسبق لسائقين اثنين فقط الفوز بالرالي ثلاث مرات توالياً بسيارات مختلفة، هما الفنلندي أري فاتانين بين عامي 1989 و1991 والفرنسي بيير لارتيغ بين عامي 1994 و1996.

المشاركون في رالي داكار

وفي الجانب الآخر، انضم سيث كوينتيرو إلى فريق مصنع تويوتا في الفئة الأولى إلى جانب غينيال دي فيلييه القادم من جنوب أفريقيا والفائز باللقب في 2009 والسعودي يزيد الراجحي.

كما يعود كارلوس ساينز (61 عاماً)، والد سائق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، إلى الرالي الذي فاز به ثلاث مرات عبر بوابة أودي، وكذلك الحال بالنسبة للفرنسي ستيفان بيترهانسل (58 عاماً) والفائز باللقب 14 مرة في رقم قياسي.

ويسعى أودي إلى أن يصبح أول فريق يفوز بسيارة كهربائية هجينة.

ويشارك فورد لأول مرة في رالي داكار كمصنّع بوجود الإسباني جوان روما، الفائز بسباق الدراجات النارية في رالي 2004 وفي فئة السيارات مع ميني في 2014.

من جانبه، يسعى الأرجنتيني كيفن بنافيديس حامل اللقب في فئة الدراجات النارية مع (كيه تي إم) للفوز بلقبه الثالث بعد تعافيه من إصابة في الساق.

وتتألف النسخة 46 من الرالي، الذي يقام في السعودية للمرة الخامسة على التوالي، من مرحلة تمهيدية واحدة و12 مرحلة لمسافة 7891 كيلومتراً من العلا الواقعة في الشمال إلى ينبع على البحر الأحمر.

ويشهد سباق هذا العام مرحلة زمنية لمدة 48 ساعة في الربع الخالي مع قيود مرحلة الماراثون وثمانية معسكرات إقامة مؤقتة.

كما يتضمن الربع الخالي مساراً للسيارات والشاحنات منفصلاً عن دورة الدراجات النارية والدراجات النارية الرباعية.