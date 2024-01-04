شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: لا أعلم سبب استبعادى من قائمة أمم أفريقيا.. ومستمر مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، أنه لا يعلم سبب استبعاده من قائمة الفراعنة فى أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2023.

وقال عواد فى تصريحات لبرنامج الهدف الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2، إنه علم أن الزمالك طلب عدم ضمه فى أول معسكر لفيتوريا، مشيرا إلى أن حازم إمام عضو مجلس الإدارة باتحاد الكرة تحدث معه لإيضاح الأمر، مؤكدا أنه يحترم وجهة نظر فيتوريا فى كل اختياراته لعناصر المنتخب.

وأشار عواد إلى أنه يتمنى تتويج منتخب مصر بأمن أفريقيا فى ظل وجود محمد صلاح الذى يمتلك قدرات كبيرة ويستحق التتويج باللقب الأفريقى.

كما أضاف عواد أنه مستمر مع الزمالك، مؤكدا أنه عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس الزمالك للحديث على كافة تفاصيل التجديد دون التحدث فى ماديات.