شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس: معلول يقدم لى النصائح دائما وكنت سعيدا بعدم التعاقد مع فتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم الدبيس، لاعب النادى الأهلى، أن التونسى على معلول يقدم له النصائح والتعليمات دائما فى المباريات ويشرح له الأخطاء، وأنه سعيد لعدم انضمام أحمد فتوح لاعب الزمالك لفريق لأهلى.

وقال كريم الدبيس، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "على معلول دائما ما يقدم لى النصائح وتعليمات فى كل موقف فى المباراة، ودائما يشرحلى الأخطاء وما كان يجب أن يحدث، ودائما ما نتحدث بين الشوطين، والمنافسة معه ممتعة وأنا بحبه جدا وأتعلم منه".

وأضاف: "أحزن دائما عندما أسمع أن الأهلى يبحث عن ظهير أيسر ولكن هذا حق الأهلى، ولكن أركز فى المران والتدريبات وأعمل اللى عليا وأنتظر الفرصة لأكسر الدنيا وأقدم كل ما لدى".

وتابع: "عندما سمعت بمفاوضات الأهلى مع أحمد فتوح، كنت حزينا وتحدثت مع والدى وقال لى فرصتك هتاخدها، ولكن أنا بحب فتوح جدا لأنه لاعب كبير وحريف جدا، وفرحت بعدم انضمامه".

وأوضح: "كولر أعطانى ثقة كبيرة منذ الموسم الماضى وتضاعفت الثقة هذا الموسم، وتحدث معايا قبل مباراة سيمبا وقالى أنا واثق فيك وأنت عندك شخصية وقدم لعبك العادى ولا تخاف".

وأضاف: "أحاول التوفيق بين دراستى فى الهندسة وعملى كلاعب محترف وأخذ كورسات إنجليزى لكى أتعامل وأواصل الدراسة، وحصلت على 5 بطولات مع الأهلى حتى الآن".