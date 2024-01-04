شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس: رفضت عرضا من بلجيكا من أجل تحقيق حلمى بالانضمام للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم الدبيس، لاعب النادى الأهلى، أن الانضمام إلى القلعة الحمراء كان حلم طفولته، وأنه فضّل الانتقال إلى الأهلى عن الاحتراف فى بلجيكا.

وقال كريم الدبيس، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "بدأت فى ناشئى شبين، وكنا بنلعب مباراة ودية مع المقاولون العرب، فانتقلت إلى المقاولون لعبت 3 سنوات، وفى الموسم الرابع تم قيدى بشكل آخر فى القائمة الثانية مما جعلنى حرا فرحت إلى وادى دجلة".

وأضاف: "لعبت مع وادى دجلة 25 مباراة فى الدورى الممتاز ابتدت بمواجهة المصرى فى استاد برج العرب، وكأس مصر موسم 2020 / 2021، واليونانى بابا فاسليو أول مدرب منحنى فرصة مع الفريق الأول لوداى دجلة".

وتابع: "تلقيت عروضا من المصرى وفاركو، ثم دخل الأهلى فى مفاوضات فشعرت أن حلمى تحقق لكن المقابل المالى عطل الصفقة، فرفض الانتقال لأى فريق وصبرت لموسم آخر مع وادى دجلة فى القسم الثانى حتى أتمكن من الانضمام للأهلى".

وأوضح الدبيس: "أمير توفيق قالى اللى بيشترى الأهلى مش بنسيبه، فقلبى اطمن وبدأت أشارك مع دجلة ولكن لم نصعد، وجالى عرض من الدورى البلجيكى وكنت على وشك التوقيع على العقد، ولكن جاءت مكالمة من أمير توفيق وأجلت كل شيء وانضميت للأهلى وتحقق الحلم، لأن تيشيرت الأهلى أهم من أى تيشيرت آخر".