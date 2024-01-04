شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين أوفا: كنت أتمنى الانضمام لمنتخب مصر.. وفايلر طلب التعاقد معى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أمين "أوفا"، مهاجم فريق إنبى: "كان نفسى أتواجد فى قائمة منتخب مصر النهائية لكأس الأمم، وكان الأمر كبيرا بالنسبة لى، ولكن التجمعات لا تزال كثيرة خلال الفترة المقبلة، وكنت سعيدا عندما رأيت اسمى فى القائمة المبدئية، وكنت أظن أنها القائمة النهائية، ولكنه أمر جيد أيضا أن أكون فى نظر فيتوريا، وأستحق التواجد فى منتخب مصر بشكل عام".

وأضاف أحمد أمين أوفا خلال تصريحات تليفزيونيّة قائلا: "أوجه الشكر لتامر مصطفى على مجهوده الكبير معى، فهو ساهم فى تطويرى بشكل كبير والنادى الذى يقوده رينيه فايلر فى سويسرا تحدث مع وكيلى لضمى، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات، والزمالك دخل فى مفاوضات جادة لضمى، ولكن لا يوجد فاكس رسمى وصل إنبى حتى الآن، ولكن مفاوضات الزمالك أكثر جدية، ولو هناك عرض جاد وتم التواصل مع أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى والعرض جيد، فإن إنبى منفتح على بيعى ولكن بشرط وجود عرض مناسب".

وعلق مهاجم فريق إنبى على رغبته اللعب للأهلى أم الزمالك قائلا: "الناديان كبار والأفضل فى أفريقيا، وبالطبع سأختار الأنسب لى ولمن يحتاجنى أكثر".

واختتم أحمد أمين أوفا حديثة قائلا: "أحب أسلوب لعب عمرو زكى فهو مهاجم قوى بدنيا ورأسياته قوية جدا، وأحب مانشستر سيتى جدا، وأتمنى اللعب بجوار إيرلينج هالاند".