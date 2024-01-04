شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤازر كوكا بعد إصابته: نتمنى لك الشفاء وعودتك للملاعب بشكل أقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النادي الأهلي على مساندة لاعبه أحمد نبيل كوكا بعد إصابته، ومؤازرته بعد استبعاده من المنتخب وخروجه من قائمة المنتخب الوطني المصري المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنظمها كوت ديفوار والتى ستنطلق بعد أيام قليلة.

وكتب حساب النادي الأهلي، عبر منصة X: "نتمنى الشفاء للاعبنا أحمد نبيل كوكا وعودته إلى الملاعب بشكل أقوى".



الأهلى

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لصفوف المنتخب للانضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا.

من جانبه، أعرب أحمد نبيل كوكا، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم والنادي الأهلي، عن رضاه بقضاء الله، بعد إصابته واستبعاده من قائمة المنتخب والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق بعد أيام قليلة في كوت ديفوار.

وقال كوكا، عبر حسابه على إنستجرام: "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، مضيفا: "الحمد لله دائمًا وأبدا قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله إنها جت فى حاجة بسيطة مش كبيرة".

وتابع كوكا: "بطولة كان نفسى أمثل فيها منتخب مصر بالذات فى السن ده، لكن الحمد لله مليش نصيب وربنا دايما مبيجبش إلا الخير وأنا راضى الحمد لله، وبإذن الله عوض ربنا كبير فى اللى جاى، بالتوفيق للمنتخب إن شاء الله يرجعولنا بالبطولة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق على ملعب "فيلكس أوفوي" بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.