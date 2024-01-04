شبانة: الأهلي لن يسكت وقد يرفع شكوى ضد بيراميدز والشيبي واتحاد الكرة في "فيفا"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة، إن تصرف مسئولي نادي بيراميدز ولاعب الفريق محمد الشيبي بتقديم شكوى في القضاء المدني ضد حسين الشحات كان قرار غير لائق مطلقا، وكان يجب اتباع اللوائح والقوانين الرياضية.

وأضاف "شبانة"، عبر برنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على قناة "etc"، أن لجوء الشيبي إلى القضاء المدني، مخالف للوائح الداخلية والنظام الأساسي للاتحاد المصري وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم، في واقعة صدر فيها عقوبة رسمية من لجنة المسابقات.

وأكد، أن بيراميدز سيكمل في قضية محمد الشيبي، ولن يتراجع عن الإكمال في هذا الملف، ولن يفرق معهم عقوبات لجنة الانضباط ضد اللاعب، لأن اتحاد الكرة يأخذ وقت طويل لحين حسم أي ملف.

وأوضح أن الأهلي لن يسكت ويستطيع تصعيد الأزمة ورفع القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتقديم شكوى رسمية ضد بيراميدز والشيبي وكذلك اتحاد كرة القدم، بسبب اللجوء للقضاء العادي وهو مخالف اللوائح.

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