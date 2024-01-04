شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارعة يناقش خطة المنتخبات فى اجتماع السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة برئاسة محمد محمود القائم بأعمال رئيس الاتحاد، عقد اجتماع لمجلس الإدارة بعد غد السبت، لمناقشة خطة المنتخبات خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة استعدادات المنتخبات للمشاركة فى البطولات المختلقة، سواء الرانك العالمى والجائزة الكبرى التى ستقام بكرواتيا، والبطولة الأفريقية بمصر، أو هنرى ديلجان بباريس.

وأعلن اتحاد المصارعة قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى منافسات بطولة الرانك العالمى، وكذلك الجائزة الكبرى التى ستقام فى كرواتيا فى الفترة من 10 إلى 14 يناير المقبل.

القائمة التى تم إعلانها تضم 12 لاعباً ولاعبة هم: محمد إبراهيم كيشو، عبد اللطيف منيع ، مصطفى حسين ، محمد مصطفى متولي، محمد علي جبر، عمر أمين ، يوسف حميدة، عمرو رضا ، مصطفى جبر، ضياء جودة وندى مدني وسمر حمزة.

من ناحية أخرى وافق اتحاد المصارعة على المشاركة فى بطولة هنرى ديلجان، التى تقام بباريس خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير المقبل.