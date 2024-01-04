شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزى ومخلوف يشاركان اليوم فى تدريبات الإسماعيلى بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الإسماعيلى خدمات الثنائى محمد فوزى ومحمد مخلوف بعد تعافيهما من الإصابة، التى أبعدتهما عن مباريات الدراويش الماضية.

ويشارك الثنائى في تدريبات الفريق بدءا من اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الداخلية في أولى مبارياته في بطولة كأس رابطة الأندية التي ستقام في شهر يناير الحالي.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الإسماعيلى برفقة سيراميكا وإنبى والداخلية في المجموعة الثالثة، وتم تصنيف الأندية بناء على ترتيب الموسم الماضي، بينما سيراميكا على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.

ويواجه فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال فريق بورفؤاد أحد أندية القسم الثانى وديا اليوم الخميس، في إطار استعدادات الدراويش لمواجهة الداخلية في كأس رابطة الأندية المحترفة.

ووافق إيهاب جلال على خوض المباراة الودية من أجل تجهيز اللاعبين، الذين لم يشاركوا في مباراة المصرى الأخيرة في الدورى والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله في الجولة الحادية عشر.