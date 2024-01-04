شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواصل تدريباته اليوم لمواجهة إنبى فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، مساء اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة إنبى المقرر لها 10 يناير الجارى، فى أولى مبارياته فى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وعاد فريق سيراميكا، أمس الأربعاء، للتدريبات بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون بعد حصولهم على المركز الرابع فى كأس السوبر المحلى التى أقيمت فى الإمارات.

وتلقى نادى سيراميكا كليوباترا إخطاراً من رابطة الأندية المحترفة، بمواعيد وملاعب مباريات الفريق في بطولة كأس الرابطة.

وجاءت مواعيد مباريات الفريق على النحو التالى..

الأربعاء 10 يناير .. سيراميكا كليوباترا وإنبي .. 5 مساءً .. استاد المقاولون العرب

الأربعاء 17 يناير .. الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا .. 5 مساءً .. استاد الإسماعيلية

الأربعاء 24 يناير .. سيراميكا كليوباترا والداخلية .. 3 عصراً .. استاد المقاولون العرب

جدير بالذكر أن نادى سيراميكا هو حامل لقب آخر نسخة من بطولة كأس الرابطة بعدما فاز على المصرى بأربعة أهداف مقابل هدف فى نهائى النسخة الماضية، ليحصد أول لقب فى تاريخه.